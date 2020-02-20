В Анапе возбуждено уголовное дело о краже

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В дежурную часть ОМВД России по городу Анапа с заявлением о краже обратился местный житель.

Прибывшим на место происшествия полицейским мужчина пояснил, что из нежилой постройки, расположенной во дворе его домовладения, пропали строительные инструменты. Сумма причиненного ущерба составила около 74000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. 27-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска задержали по месту жительства.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Анапе в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю