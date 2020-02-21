Дело историка-расчленителя отправят в Москву

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Ознакомление с уголовным делом историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве и расчленении аспирантки, пройдет в Москве. Все заинтересованные смогут получить свои копии судебных документов в столице ближе к апрелю, рассказала адвокат Александра Бакшеева, которая представляет интересы семьи убитой девушки.

"Ориентировочно мы рассчитываем на то, что где-то в марте или апреле начнется стадия ознакомления с делом. Когда все стороны ознакомятся с материалами, дело направят в суд. Это произойдет, если сторона защиты не будет пытаться затянуть процесс. Насколько я знаю, ознакомление с материалами дела пройдет в Москве. После этого само дело направят в Санкт-Петербург", - рассказала адвокат.

По версии обвинения, доцент СПбГУ историк Олег Соколов в ноябре прошлого года убил 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко. После этого, мужчина расчленил ее тело и пытался по частям выбросить в реку Мойку.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru