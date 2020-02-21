В Крымске местный житель признан виновным в убийстве отца

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Собранные следственным отделом по Крымскому району СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему Михаилу Сархошеву. Он признан виновным в убийстве 54-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что родственники проживали в одном из домов на улице Северской. Между Сархошевым и его отцом на протяжении длительного времени складывались неприязненные отношения. В ночь на 23 октября 2019 года из-за предъявляемых претензий отца к сыну по поводу его поведения произошел конфликт. В ходе ссоры, Михаил Сархошев нанес родственнику не менее 6 ударов ножом в область грудной клетки. После произошедшего обвиняемый самостоятельно доставил отца в лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в результате причиненных ему повреждений.

Приговором суда Михаилу Сархошеву назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Дополнительно мужчине назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Отбывать наказание осужденному надлежит в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю