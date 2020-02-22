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В Лазаревском районе города Сочи организована проверка по сообщению о применении насилия в отношении несовершеннолетних учеников со стороны учителя одной из школ

В средствах массовой информации опубликована видеозапись, на которой изображено, как педагог одной из школ поселка Лазаревское во время урока повышает голос на вошедшего в класс ученика, грубо понуждая его передать дневник.

Кроме того, в видеоролике имеется изображение, на котором к одному из несовершеннолетних школьников мужчиной применяется физическая сила.

По указанию руководителя следственного управления СКР по краю Вадима Бугаенко, следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи для установления изложенных обстоятельств незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

В рамках проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий учителя и дана оценка действиям работников учебного учреждения. Ход и результаты проверки на контроль следственным управлением по краю. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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