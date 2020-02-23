Поймали еще одного браконьера

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На автомобильной составляющей МАПП «Адлер» при въезде в Российскую Федерацию сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю выявлен гражданин Российской Федерации с признаками нервозного поведения.

Принадлежащий ему автомобиль был осмотрен с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, после чего принято решение о совместном досмотре транспортного средства с сотрудниками таможенного поста.

По результатам мероприятий обнаружен тайник, оборудованный под задним сидением, в котором находилась партия сырой рыбы «Барабуля». В соответствии с действующим законодательском ввоз на территорию Евразийского экономического союза физическими лицами сырой рыбы запрещен. Разрешается ввоз готовой продукции животного происхождения в заводской упаковке до 5 килограммов на одно физическое лицо при условии благополучия в эпизоотическом отношении страны-производителя указанного товара и страны «вывоза».

Водные биологические ресурсы изъяты установленным порядком.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю