В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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Следственным отделом Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего жителя города Краснодара по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В полицию обратились двое местных жителей и сообщили о том, что стали жертвами мошенника. Мужчины пояснили стражам порядка, что увидели в сети Интернет объявление о продаже оптовых партий морепродуктов и обратились по указанному номеру. Продавец заверил, что в течение нескольких дней товар будет доставлен из города Краснодара и убедил потерпевших перевести на его банковский счет предоплату на общую сумму около 60 000 рублей. Доставив часть заказа одному из заявителей, злоумышленник предложил мужчине организовать совместный бизнес и наладить оптовые поставки морепродуктов в Новороссийск. Потерпевший перевел около 500 000 рублей на указанные обвиняемым банковские счета. Однако мужчина не выполнил взятые на себя обязательства, вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. В результате оперативно-розыскных мероприятий с использованием технических средств сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. 39-летнего мужчину задержали в городе Краснодаре и доставили в Новороссийск. На период предварительного следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой мужчине статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску