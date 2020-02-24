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ФСБ информирует...

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю продолжает информировать о профилактических мероприятиях в Азовском море в сфере охраны водных биологических ресурсов.

В Азовском море проведено очередное траление акватории Темрюкского залива. Обнаружено и изъято: 21 лессовая сеть общей длиной около 2000 метров, самоловные красноловные крючья ставные – 3 порядка общим количеством 360 шт.

В естественную среду обитания возвращены: краснокнижные - 1 осетр русский и 1 севрюга, 192 единицы чистиковых видов рыб.

Предотвращенный ущерб биологическому разнообразию Азовского моря превысил 310 000 рублей.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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