Разместив объявление о продаже дивана на одном из популярных сайтов, женщина лишилась 600 тысяч рублей

/Криминал/

В отдел полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило заявление от местной жительницы о списании с ее карты денежных средств.

Полицейские установили, что заявительница разместила информацию о продаже дивана на сайте бесплатных объявлений. Через время с ней связался мужчина и заверил, что приобретёт у нее товар, а оплату произведет посредством перевода денежных средств на ее карту. Для этого необходимо было узнать номер карты, который женщина продиктовала потенциальному покупателю.

Затем звонивший попросил её произвести еще несколько операций в мобильном банке, при которых, ни о чем не подозревавшая женщина, собственноручно перевела мошеннику 600 тысяч рублей. На аналогичную уловку мошенников попал еще один житель города Новороссийска, разместив объявление о продаже музыкального инструмента. Мужчина перевел злоумышленнику 10 тысяч рублей.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции предупреждают! Будьте бдительны, не сообщайте номера, цифровые и пин-коды своих карт незнакомым людям. Обращайте внимание на телефонные номера, с которых приходят смс – сообщения. Ни в коем случае не называйте никому три цифры на обороте Вашей карты. Старайтесь пользоваться проверенными сайтами и по возможности производить и получать оплату за товар при личной встрече.

Источник: Пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску