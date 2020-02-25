По инициативе Славянской межрайонной прокуратуры судом запрещен доступ к Интернет-сайту, на котором размещена информация о продаже поддельных паспортов гражданина Российской Федерации
Славянская межрайонная прокуратура при осуществлении надзора за исполнением законодательства при использовании сети Интернет выявила сайт, на котором размещена информация о продаже поддельных паспортов гражданина России.
При этом доступ к указанным сайтам был свободным.
По данному факту межрайонная прокуратура направила в суд заявление о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Советский районный суд г. Краснодара требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Решение обращено к немедленному исполнению и направлено для исполнения в Управление Росподребнадзора по Южному Федеральному округу для блокировки доступа к этой информации.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-slavyanskoy-mezhrayonnoy-prokuratury-4