В Геленджике двум иногородним мужчинам предъявлено обвинение в совершении грабежей

/Криминал/

В производстве следственного отдела ОМВД России по городу Геленджику находится уголовное дело, возбужденное в отношении двоих жителей Воронежской области в возрасте 31 года и 34 лет по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

С заявлением о нападении в полицию обратились две местные жительницы. Женщины поясняли правоохранителям, что на одной из улиц города к ним подошли двое неизвестных мужчин и открыто похитили золотые цепочки. Кроме того, у одной из потерпевших злоумышленники вырвали из рук сумку. Общая сумма причиненного ущерба составила около 70000 рублей.

Прибывшие на место происшествия правоохранители изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в районе места происшествия, и установили автомобиль, на котором передвигались предполагаемые злоумышленники. Полицейские составили ориентировку на розыск транспортного средства, которую направили всем дежурным нарядам.

На выезде из города сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. При осмотре транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли часть похищенного имущества. Для дальнейшего разбирательства водителя и пассажира полицейские доставили в Отдел.

В настоящее мужчинам предъявлено обвинение в инкриминируемом деликте. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю