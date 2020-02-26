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По результатам проверки в отношении заместителя начальника учреждения «Центр развития муниципальной собственности» возбуждено уголовное дело

Туапсинская межрайонная прокуратура провела проверка соблюдения требований законодательства при приеме на работу и назначении на должности в муниципальные учреждения Туапсинского района.

Установлено, что 24 сентября 2019 года с целью получения должности заместителя начальника муниципального казенного учреждения «Центр развития муниципальной собственности» Небугского сельского поселения Туапсинского района гражданин предоставил в указанную организацию подложный диплом о высшем образовании.

По результатам рассмотрения материалов прокурорской проверки, направленных в отдел дознания ОМВД России по Туапсинскому району, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).Расследование уголовного дела находится на контроле межрайонной прокуратуры.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Криминал

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