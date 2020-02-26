Прокуратура Абинского района выявила факт хищения земельного участка на основании поддельных документов

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Прокуратура Абинского района провела проверку соблюдения земельного законодательства.

Установлено, что в территориальный отдел Росреестра края представлено постановление главы администрации «О переводе земельных участков личных подсобных хозяйств из постоянного пользования в собственность», в которое внесены заведомо ложные сведения о наличии у лица права постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок площадью 2,7 тыс. кв.м, фактически находящийся в государственной собственности.

По данному факту материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган полиции, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.

Источник: Прокуратура Краснодарского края