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Транспортные полицейские Сочи задержали по подозрению в краже неоднократно судимого жителя Кемеровской области
Сообщение о краже в дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило от мужчины, ожидавшего поезд. Он сообщил, что в то время, когда он находился в зале ожидания железнодорожного вокзала из кармана куртки, пропали денежные средства и документы.
В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками Адлерского ЛОП подозреваемый в краже был задержан по горячим следам, им оказался неоднократно судимый житель Кемеровской области. Похищенное возвращено владельцу.
В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 52-летнего кемеровчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте