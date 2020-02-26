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Транспортные полицейские Сочи задержали по подозрению в краже неоднократно судимого жителя Кемеровской области

Сообщение о краже в дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило от мужчины, ожидавшего поезд. Он сообщил, что в то время, когда он находился в зале ожидания железнодорожного вокзала из кармана куртки, пропали денежные средства и документы.

В ходе оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками Адлерского ЛОП подозреваемый в краже был задержан по горячим следам, им оказался неоднократно судимый житель Кемеровской области. Похищенное возвращено владельцу.

 В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 52-летнего кемеровчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Криминал

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