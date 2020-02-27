Борьбой хитрости и глупости назвали новый способ мошенничества

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Новый способ банковского мошенничества, когда вызывают такси до банкомата и просят перевести деньги на "безопасный счет", – это очередной пример борьбы хитрости мошенников и глупости россиян. Об этом рассказал радио Sputnik заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев.

О новом способе хищения денег у россиян рассказали в Центробанке. Согласно схеме, мошенники звонят клиенту банка и предупреждают о попытках списать с его счета деньги. Такой "сотрудник" банка вызывает такси и просит на автомобиле доехать до ближайшего банкомата, где предлагает перевести деньги на якобы "безопасный счет". После перевода деньги исчезают. Анатолий Лебедев назвал этот способ воровства денег "остроумной шуткой" и рассказал, что вслед за таким мошенничеством будут появляться и более изощренные способы.

"Этим занимаются умные люди, психологически грамотные люди. Их работа в том, чтобы отбирать деньги. Эти люди придумали довольно остроумную шутку с такси и могут кого-то развести. Когда про это станет известно, они придумают другой способ. Это всегда будет. Это борьба хитрости с глупостью. Надо запомнить, что мир это опасное место, и на вас смотрят, как на еду. Мы к этому только привыкаем", - рассказал эксперт по информационной безопасности.

Источник: МИА «Россия сегодня»