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На берегу Ейского лимана пойманы нарушители

На берегу Ейского лимана в районе села Александровка Ейского района сотрудниками Пограничного управления ФСБ России
по Краснодарскому краю с помощью технических средств контроля за надводной обстановкой выявлены 2 нарушителей Правил рыболовства.

У нарушителей изьяты маломерное судно, лодочный мотор, орудия лова, водные биологические ресурсы (пиленгас, судак). Причиненный ущерб государству будет установлен после ихтиологического заключения. В отношении правонарушителей проводятся процессуальные действия.

Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю напоминает, что в соответствии с п. 47.8. Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна утвержденных приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293 с 1 февраля по 1 мая 2020 года добыча водных биологических ресурсов в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах запрещена.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

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Категория: Новости / Криминал

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