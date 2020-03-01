Убийца Листьева стоял у изголовья его гроба

/Криминал/

25 лет назад, 1 марта 1995 года, в подъезде собственного дома был застрелен самый популярный телеведущий своего времени — Влад Листьев. Он был не только звездой, но и недавно назначенным руководителем «первой кнопки». До сих пор неизвестно, кто за этим стоит.

Хотя наиболее вероятной кажется версия, изложенная известным журналистом Евгением Додолевым «Экспресс газете».

Сам Додолев не только лично знал Влада и остальных ведущих легендарного «Взгляда», но даже сам провел несколько последних выпусков культовой программы. Позже он напишет книгу «Влад Листьев. Пристрастный реквием». По утверждению Додолева, ведущий «Поля Чудес» был очень жестким человеком, не склонным к сантиментам. И не удивительно! Ведь суперзвездой он стал не благодаря, а вопреки своим коллегам по телекомпании «ВИД».

«Они «свергли» Листьева с должности президента «ВиДа», мотивируя смещение «чрезвычайной занятостью», — рассказывл нам Додолев. — И посадили на его место Любимова. Влад, конечно, не забыл об этом, когда его назначили руководителем канала. Он говорил прямо, что «видовских» программ, кроме его собственных, на «первой кнопке» не будет. «Мне твое „Политбюро“ на х… не нужно!» — заявил он тогда Политковскому. В компании знали, что у Политка двое детей, жена Анна Политковская тогда не была известной журналисткой. И здоровье Саша угробил в значительной степени на работе. Но Влад не заморачивался: друзьями они не были, были конкурентами». Однако, по его убеждению, слезы бывших коллег у его гроба были искренними. С ним ушла важная часть их жизни.

Не кажется ему убедительно и версия, что Листьева заказал бизнесмен Сергей Лисовский, которого новый директор ОРТ лишил миллионных заработков, объявив мораторий на рекламу. Во-первых, это было коллегиальное решение, и устранение Влада ничего бы не решило. А, во-вторых, Лисовский в таком случае не подставлялся бы перед правоохранительными органами. Дело в том, что при обыске в офисе бизнесмена обнаружили комнату, оборудованную под пыточную камеру, а в ней двух узников.

«В офисе Сергея Федоровича на Олимпийском проспекте было оборудовано особое помещение без окон, с привинченным столом, кольцами в бетонных стенах, с впечатляющим антуражем, где «специально обученные люди» вели беседы с провинившимися, — пояснил Додолев. — В ней обнаружили двух «клиентов», с которыми его попросили разобраться за угон какой-то там машины. Если бы он заказал Листьева, то, конечно же, освободил бы помещение, понимая, что повальные обыски неминуемы. Зачем дополнительный компромат?»

Не кажется ему убедительной и версия, что заказчиком преступления является Альбина Назимова, супруга Влада, которой тот безбожно изменял, в частности, с гинекологом самой Альбины. Еще была версия, что заказал Влада Андрей Разбаш, с которым Назимова открыто сошлась после смерти супруга. Но убийцу мужа она как раз могла не только знать, но даже вместе с ним быть на похоронах, а затем появляться в свете. Версия, которая очень показательна для того жестокого времени — в стиле «Брата 2».

Помните, завязкой сюжета в картине является убийство друга Данилы Багрова — из-за чистого недоразумения. Бизнесмен Белкин сказал начальнику своей охраны: «Чтоб я его больше не видел!». А тот слишком буквально воспринял указание босса, что повлекло за собой череду кровавых разборок. Вот и с Листьевым могла произойти похожая история. Эту трактовку событий Додолеву изложил соратник Бориса Березовского Александр Литвиненко, впоследствии отравленный полонием.

«По мне, это очень похоже на правду, — пояснил Евгений. — Убивать Влада никто не хотел. Но он мешал правой руке Березовского — Бадри Патаркацишвили — проводить реформу на «первой кнопке». В те времена людей могли похитить прямо из «Останкино», отвезти в лес, там пытать и даже убить! Листьев хотел держать все под контролем, при том что был чудовищно загружен еще и творческими проблемами. Чтобы он «не борзел» и не лез в то, что не являлось его епархией, Влада и решили припугнуть. Но исполнители «перестарались». Эту версию, конечно, никогда не подтвердит вдова, которая потом появлялась на премии «ТЭФИ» в компании с Бадри: тот факт, что она дружила с убийцей своего мужа, социум не может одобрить».

На фоторепортажах с похорон Влада Бадри стоит у самого изголовья гроба. Сам Патаркацишвили уйдет из жизни в 2008 году от сердечного приступа. Многие поставят под сомнение естественность этой смерти — ему было всего 52 года. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/other/43766905/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink