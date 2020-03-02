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Осуществлено очередное траление акватории Таганрогского залива Азовского моря
Корабельным составом ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и среды их обитания
осуществлено очередное траление акватории Таганрогского залива Азовского моря.
По результатам мероприятий из незаконного оборота изъято: 9 лессовых сетей общей длиной 380 метров; 1994 шт. самоловных (красноловных) крючковых снастей. В естественную среду обитания выпущено 378 экземпляров водных биоресурсов
(пиленгас, судак, лещ, тарань). Сумма предотвращенного ущерба превысила 260 000 рублей.
Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю