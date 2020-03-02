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Корабельным составом ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и среды их обитания

осуществлено очередное траление акватории Таганрогского залива Азовского моря.

По результатам мероприятий из незаконного оборота изъято: 9 лессовых сетей общей длиной 380 метров; 1994 шт. самоловных (красноловных) крючковых снастей. В естественную среду обитания выпущено 378 экземпляров водных биоресурсов

(пиленгас, судак, лещ, тарань). Сумма предотвращенного ущерба превысила 260 000 рублей.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю