В Москве осуждены сотрудники ДОСААФ России

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Доказательства, собранные 517 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора директору Департамента имущественных отношений и развития ДОСААФ России Петру Касерину и его заместителю – начальнику Управления имущественного комплекса ДОСААФ России Росулу Битиеву.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере).

Следствием установлено, что 1 октября 2018 года в городе Москве Битиев и Касерин получили от предпринимателя, действовавшего под контролем сотрудников правоохранительных органов, 13,5 миллиона рублей за содействие в заключении с ним сделки купли-продажи объекта недвижимости, принадлежащего ДОСААФ России.

Приговором Преображенского районного суда г. Москвы Касерину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих, некоммерческих организациях и обществах, сроком на 3 года, Битиеву – в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческих, некоммерческих организациях и обществах, сроком на 3 года.

Источник: http://gvsu.gov.ru/news/v-moskve-osuzhdeny-sotrudniki-dosaaf-rossii/