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В ходе совместного рейда в Краснодаре выявлено более 200 кг потенциальной опасной рыбной продукции

Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистами УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю с 3 по 5 марта 2020 года были проведены мероприятия в отношении хозяйствующихсубъектов, осуществляющих реализацию и хранение водных биологических ресурсов на территории города Краснодара, на предмет соблюдения действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации.

В ходе мероприятий выявлено 112 кг рыбопродукции и 97 кг красной икры лососевых видов рыб, без маркировки содержащей информацию о наименовании, дате выработке, сроках годности, производителе, а также иной информации, предусмотренной законом или иными нормативными документами.  Потенциально опасная продукция изъята из оборота, опечатана и направлена на ответственное хранение до решения вопроса о её дальнейшей утилизации или уничтожении.

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Категория: Новости / Криминал

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