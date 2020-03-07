В ходе совместного рейда в Краснодаре выявлено более 200 кг потенциальной опасной рыбной продукции

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Специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора совместно со специалистами УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю с 3 по 5 марта 2020 года были проведены мероприятия в отношении хозяйствующихсубъектов, осуществляющих реализацию и хранение водных биологических ресурсов на территории города Краснодара, на предмет соблюдения действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации.

В ходе мероприятий выявлено 112 кг рыбопродукции и 97 кг красной икры лососевых видов рыб, без маркировки содержащей информацию о наименовании, дате выработке, сроках годности, производителе, а также иной информации, предусмотренной законом или иными нормативными документами. Потенциально опасная продукция изъята из оборота, опечатана и направлена на ответственное хранение до решения вопроса о её дальнейшей утилизации или уничтожении.