По инициативе прокуратуры Красноармейского района в отношении директора общеобразовательного учреждения возбуждено уголовное дело по факту халатности при расходовании бюджетных средств

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Прокуратура Красноармейского района провела проверку исполнения бюджетного законодательства в деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4».

Установлено, что директор для нужд школы, в нарушение положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», бюджетного законодательства, в период с октября по ноябрь 2018 года осуществила закупки ученической мебели, оборудования, спортивного инвентаря по завышенным рыночным ценам на общую сумму свыше 6,5 млн рублей, что повлекло неэффективное и необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 1,5 млн рублей.

По данному факту материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам которой территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В настоящее время ведется следствие, ход и результаты которого находятся на контроле.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-krasnoarmeyskogo-rayona-15