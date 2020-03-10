По инициативе прокурора Кореновского района в отношении бывшего главы местного самоуправления возбуждено уголовное дело

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Прокуратура Кореновского района провела проверку о соблюдении земельного законодательства.

Установлено, что в январе 2019 года бывшим главой администрации Платнировского сельского поселения необоснованно продан земельный участок под объектом недвижимости.

На момент заключения договора купли-продажи площадь земельного участка в 5 раз превышала площадь расположенного на нем здания.

При рассмотрении заявления предпринимателя о выкупе земельного участка под объектом недвижимости должностными лицами администрации сельского поселения не получено в установленном порядке заключение органа архитектуры и градостроительства обосновывающее необходимую площадь земельного участка под возведенным зданием.

По фактам выявленных нарушений прокурорам района материалы проверки направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых территориальным отделом СКР в отношении бывшего главы администрации Платнировского сельского поселения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Кореновского района.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokurora-korenovskogo-rayona-v