В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в сбыте наркотических веществ

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Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску задокументирован факт сбыта наркотических средств.

Полицейскими установлено, что 24-летний местный житель осуществил сбыт наркотического средства бесконтактным способом посредством «закладки» на территории города Новороссийска. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. На месте произведения «закладки» полицейские обнаружили и изъяли полимерный сверток с наркотическим веществом, которое, согласно проведенной экспертизе является производным N-метилэфедрона общей массой 0,45 граммов. Наркотическое средство подозреваемый незаконно приобрел через Интернет для дальнейшего распространения. В ходе обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли мобильный телефон и сим - карты с выходом в сеть Интернет.

Следственным подразделением отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Проводится проверка на причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску