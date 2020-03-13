В Краснодаре заместитель начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» обвиняется во взяточничестве

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Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Краснодарскому краю в отношении 57-летнего заместителя начальника Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» возбуждено уголовное дело.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, в сентябре 2018 года чиновник знал о том, что в соответствии с государственным контрактом одна из коммерческих организаций осуществляет расчистку Васильчикова ерика в Калининском районе края, а также геодезические и другие виды работ, финансированием которых занимается Азово-Черноморский филиал ФГБУ «Главрыбвод». С целью материального обогащения он решил получить у директора предприятия взятку в особо крупном размере. Так, 15 февраля 2020 года обвиняемый потребовал от директора компании передать ему деньги в сумме, эквивалентной 20% от суммы государственного контракта. За это фигурант обещал беспрепятственное согласование и подписание бюджетным учреждением актов выполненных работ, а также общее покровительство. Заместитель начальника филиала также сообщил мужчине, что в случае отказа в передаче требуемой суммы, произведенные работы приняты не будут, а возглавляемая им организация не получит за них оплату. Предприниматель, опасаясь наступления негативных последствий для себя и своей организации, согласился с требованиями чиновника, однако сообщил об этом в правоохранительные органы. Днем 2 марта 2020 года заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» встретился с заявителем и получил от него денежные средства в размере 2 миллионов рублей. Дальнейшие действия фигуранта были пресечены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В настоящее время по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю