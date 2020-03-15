По инициативе прокуратуры Белоглинского района в отношении заместителя главы администрации района возбуждено уголовное дело по факту использования подложного официального документа

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Прокуратура Белоглинского района провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе. Выявлены поддельные документы об образовании.

Установлено, что в июне 2018 года на должность заместителя главы администрации муниципального образования Белоглинский район назначена местная жительница, представившая диплом об окончании государственного образовательного учреждения «Московский государственный открытый университет».

При этом в ходе проверки вскрыто, что заместитель главы не обучалась в институте, не посещала лекции и семинары, не сдавала как сессионные, так и итоговые государственные экзамены, однако получила диплом о высшем образовании и предоставила его главе администрации, что дало ей право состоять в указанной должности.

Согласно информации, предоставленной учебным заведением, диплом указанному лицу не выдавался.

Главе администрации муниципального образования Белоглинский район внесено представление об устранении нарушений, допущенных работниками кадровой службы.

Кроме того, материалы проверки направлены в орган дознания ОМВД, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа).

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/po-iniciative-prokuratury-beloglinskogo-rayona-v