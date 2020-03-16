Сотрудники новороссийской полиции раскрыли угон и предотвратили мошенничество

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37-летний приезжий из Екатеринбурга перегнал автомобиль потерпевшего на соседнюю улицу, а затем потребовал денежное вознаграждение за информацию о его месте нахождения.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску с заявлением о пропаже автомобиля обратился местный житель. Мужчина пояснил полицейским, что на его телефон пришло сообщение от неизвестного, который предложил за денежное вознаграждение в сумме 40 000 рублей информацию о месте нахождения похищенного транспортного средства.

Правоохранители составили ориентировку на розыск угнанного автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили разыскиваемое транспортное средство на одной из улиц города. Спустя несколько часов правоохранители установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 37-летнего приезжего из Екатеринбурга задержали по месту его временного проживания и доставили в Отдел для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что накануне задержанный распивал спиртные напитки с заявителем. Воспользовавшись тем, что хозяин домовладения отвлекся, злоумышленник запустил двигатель автомобиля ключом, оставленным владельцем в замке зажигания, и перегнал машину на соседнюю улицу. Затем с неизвестного абонентского номера мужчина связался с потерпевшим и потребовал денежные средства в обмен на информацию о месте нахождения транспортного средства.

В настоящее время следственным отделом полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 166 и частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Мошенничество». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску