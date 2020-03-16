Полицейские Новороссийска присоединились к антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

/Криминал/

Мероприятия пройдет в городе - герое в целях противодействия незаконному обороту наркотиков.

С 16 по 27 марта 2020 года в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора информации о лицах, причастных к распространению наркотических средств, а также в целях информирования населения по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Новороссийску проводят первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Уважаемые граждане! Если вам известны факты употребления или распространения наркотических веществ или их аналогов, сообщите в Управление МВД России по г. Новороссийску по телефонам: 02, ( с мобильного 102) или 8 (8617) 26-73-10.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску