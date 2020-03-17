Таможня продолжает бороться с «незаконным» табаком

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Миллеровской таможней пресечена попытка незаконного ввоза табачной продукции из Украины в Россию.

На таможенный пост МАПП Донецк со стороны Украины прибыл легковой автомобиль ЛАДА PRIORA под управлением гражданина России. В ходе таможенного досмотра в машине была обнаружена табачная продукция – 21 блок сигарет трех наименований. Товар изъят. Образцы табачной продукции направлены на товароведческую экспертизу. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

«За последние три недели по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Миллеровской таможней возбуждено 42 дела об административных правонарушениях, изъято порядка 1340 пачек сигарет» - рассказал начальник таможенного поста Олег Саенко.

Источник: Южное таможенное управление Отдел по связям с общественностью