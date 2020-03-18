/Криминал/

Сотрудниками Южной оперативной таможни задержали гражданина РФ с наркотическим средством в особо крупном размере

В городе Сочи в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни, был задержан ранее неоднократно судимый за хранение наркотических средств 41-летний местный житель.

По результатам проведённых оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что из Бельгии пересылаются подконтрольные вещества. Установлено, что в международном экспресс-курьерском отправлении, адресованном жителю города Сочи, находилось наркотическое средство – бупренорфин (в особо крупном размере – 19,5 грамма), которое было приобретено для личного потребления.

По факту обнаружения в международном экспресс-курьерском отправлении наркотического средства бупренорфин было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств в особо крупном размере).

Источник: Пресс-служба Южной оперативной таможни

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Пусть День «Крымской весны» всегда будет символом мира, единства, справедливости и любви к родной земле...

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ КАЛМЫКИИ СФОРМИРОВАНА НОВАЯ КОМАНДА УПРАВЛЕНЦЕВ

Продажи электронных билетов за два месяца остались на прежнем уровне

Институт культуры временно перешел на дистанционное обучение

Сотрудниками Южной оперативной таможни задержали гражданина РФ с наркотическим средством в особо крупном размере