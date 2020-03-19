/Криминал/

Новороссийские полицейские пресекли факт незаконной торговли рыбой

Полицейские установили, что 61 — летний местный житель   продавал продукцию без разрешительных документов.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина» выявили факт незаконной реализации сушенной и вяленой рыбы.  61-летний местный житель осуществлял реализацию леща и толстолобика по цене 350 рублей за килограмм без соответствующих документов.

В отношении продавца полицейские составили административный протокол по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения, по существу. Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.   

 

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску

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Категория: Новости / Криминал

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