В Сочи к длительному сроку лишения свободы осужден недобросовестный застройщик

/Криминал/

Центральный районный суд г. Сочи вынес приговор 67-летнему застройщику Аркадию Кацу.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).

Судом установлено, что Кац, занимая должность директора ООО «Зодчий», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, находясь на территории городов Ростов-на-Дону, Москвы и Сочи, в период с 12 сентября 2006 года в нарушение законодательства получил от участников долевого строительства многоквартирных жилых комплексов «Эдельвейс» по адресу: г. Сочи, Центральный район, пер. Теневой, д. 1А, 1Б, 1В, и «Долина» по адресу: г. Сочи, Хостинский район ул. Аллея Челтенхема, по договорам об участии в долевом строительстве денежные средства на общую сумму свыше 224 млн рублей. В результате преступления ущерб причинен 95 гражданам.

В ходе предварительного следствия, а также в суде Кац вину в совершении преступления не признал, однако, оценив доказательства, представленные стороной обвинения, суд пришел к убеждению о виновности подсудимого и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Заявленные иски потерпевших переданы в гражданский суд для последующего разрешения по существу. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество осужденного наложен арест. Приговор не вступил в законную силу.