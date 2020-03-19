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Из порта «Новороссийск» в Австралию возвращено 20 тонн овечьих шкур

Государственными инспекторами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля в морском порту «Новороссийск» задержано 20 тонн мокросоленых овечьих шкур, прибывших из Австралии.

 Причиной задержания послужило отсутствие на товаре маркировки и информации о производителе, заявленной в ветеринарном сертификате. Следовательно, товар поступил на территорию Евразийского экономического союза без ветеринарных сопроводительных документов, выданных компетентным органом страны-экспортёра подконтрольного товара. По результатам контроля было принято решение о возврате товара.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Криминал

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