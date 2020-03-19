Из порта «Новороссийск» в Австралию возвращено 20 тонн овечьих шкур

/Криминал/

Государственными инспекторами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля в морском порту «Новороссийск» задержано 20 тонн мокросоленых овечьих шкур, прибывших из Австралии.

Причиной задержания послужило отсутствие на товаре маркировки и информации о производителе, заявленной в ветеринарном сертификате. Следовательно, товар поступил на территорию Евразийского экономического союза без ветеринарных сопроводительных документов, выданных компетентным органом страны-экспортёра подконтрольного товара. По результатам контроля было принято решение о возврате товара.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора