В Крыловском районе местному жителю предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть

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Павловским межрайонным следственным отделом СКР по краю 23-летнему жителю станицы Новосергиевской предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений 56-летнему знакомому, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ).

По версии следствия, днем 10 марта 2020 года обвиняемый вместе с двумя знакомыми употреблял алкогольные напитки на кладбище в станице Новосергиевской, поминая усопшего местного жителя. В ходе распития спиртного между ним и 56-летним мужчиной произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого фигурант нанес оппоненту не менее пяти ударов руками и ногами в область головы и тела. После этого мужчины разошлись по домам. Родственники пострадавшего, в связи с ухудшением его состояния здоровья, вызвали бригаду скорой медицинской помощи, врачами которой пожилой мужчина был госпитализирован в лечебное учреждение. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевший скончался в результате причиненных ему телесных повреждений.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю