Покушение на убийство. Идет следствие...

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В Лабинском районе приезжий подозревается в покушении на убийство местного жителя.

Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по краю в отношении 35-летнего приезжего возбуждено уголовное дело. Он подозревается в покушении на убийство 29-летнего мужчины (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 19 марта 2020 года мужчины случайно встретились на одной из улиц города Лабинска, где между ними произошел словесный конфликт на бытовой почве, после которого они разошлись. В ночь на 20 марта 2020 года фигурант вновь встретил местного жителя в одной из закусочных на улице Халтурина. Со слов подозреваемого, при встрече мужчина стал его оскорблять, в связи с чем между ними вновь произошел конфликт. В ходе ссоры, фигурант нанес оппоненту не менее трех ударов ножом в область шеи, грудной клетки и живота, после чего с места происшествия скрылся.

Довести до конца свой умысел, направленный на убийство мужчины злоумышленник не смог, по независящим от него обстоятельствам, поскольку очевидцы произошедшего вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи и правоохранителей. Потерпевший был госпитализирован в лечебное учреждение, где ему продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. По имеющимся данным, состояние пострадавшего оценивается, как стабильно тяжелое.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю