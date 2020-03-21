/Криминал/

В Сочи за нарушение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства к административной ответственности привлечен заместитель главы районной администрации

Прокуратура Центрального района г. Сочи по обращению местной жительницы провела проверку о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой установлено наличие на ул. Виноградной Сочи несанкционированных свалок бытовых отходов.

По данному факту прокуратура района в отношении заместителя главы администрации Центрального внутригородского района г. Сочи возбудила дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по результатам рассмотрения которого территориальным отделом Роспотребнадзора указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время указанные несанкционированные свалки ликвидированы.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-za-narushenie-prirodoohrannogo-i-sanitarno

Просмотров: 85 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Криминал

Добавить комментарий

Последние новости

«Казалось бы, Николай, уступив трёхсотлетнюю власть Романовых, проведёт мучительную бессонную ночь, – пишет Михаил Кольцов в сборнике «Отречение Николая II» (1927), доступном на портале Президентской библиотеки. – Однако… невозмутимость исключительная

Отречение от престола императора Николая II: «Решение моё твёрдо и непреклонно»

Связь готова работать в условиях карантина

1С открыла на время карантина бесплатный доступ к системам дистанционного обучения и библиотеке аудиокниг – для школ и школьников

Пострадавшим застройщикам субсидируют ставки по кредитам и временно отменят выплату штрафов за просрочку передачи объектов долевого строительства