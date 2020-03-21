В Сочи за нарушение природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства к административной ответственности привлечен заместитель главы районной администрации

/Криминал/

Прокуратура Центрального района г. Сочи по обращению местной жительницы провела проверку о нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, в ходе которой установлено наличие на ул. Виноградной Сочи несанкционированных свалок бытовых отходов.

По данному факту прокуратура района в отношении заместителя главы администрации Центрального внутригородского района г. Сочи возбудила дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), по результатам рассмотрения которого территориальным отделом Роспотребнадзора указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности и ему назначено наказание в виде штрафа.

В настоящее время указанные несанкционированные свалки ликвидированы.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/v-sochi-za-narushenie-prirodoohrannogo-i-sanitarno