В Анапе следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погибли двое граждан

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Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в жилом доме на улице Черноморской в станице Анапской, в результате которого погибли двое граждан.

По предварительным данным, днем 21 марта 2020 года произошло возгорание в домовладении, расположенном на улице Черноморской в станице Анапской. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарную службу. После локализации возгорания, на месте пожара были обнаружены тела двух погибших. Кроме того, в результате пожара повреждения получил 35-летний хозяин дома и еще один мужчина. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

В настоящее время следователем совместно со следователем-криминалистом следственного управления по краю проводится осмотр места происшествия, кроме того проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания, а также личности погибших и пострадавшего. В рамках проверки будут назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю