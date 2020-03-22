Более 2,5 тонн контрабандных табачных изделий выявили новороссийские таможенники

/Криминал/

Сотрудниками оперативно-розыскного отдела Новороссийской таможни совместно с сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Службы в г. Новороссийске УФСБ России по Краснодарскому краю при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен и пресечён факт контрабандного вывоза с таможенной территории ЕАЭС более 2,5 тонн табачной продукции.

В конце февраля 2020 г. в зону таможенного контроля ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» для оформления на экспорт был помещен контейнер с товаром «абразивная смесь». Российская фирма отправляла в Румынию 1008 картонных ведер с товаром.

– В результате проведенного таможенного контроля установлено, что в 756 ведрах под небольшим слоем абразивной смеси спрятаны сигареты производства Республики Беларусь, – рассказал об обстоятельствах выявления контрабандного товара заместитель начальника Новороссийской таможни Дмитрий Беланов. – Общее количество сокрытых от таможенного контроля табачных изделий составило 10 577 блоков весом 2 588,5 кг.

По оценке экспертов, общая стоимость изъятых табачных изделий составила более 7,1 млн рублей.

По данному факту Новороссийской таможней возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 200.2 Уголовного кодекса РФ (контрабанда табачных изделий в крупном размере), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: пресс-секретарь Новороссийской таможни