Полицейские Гулькевичского района задержали подозреваемого в серии краж

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Установлена причастность 28-летнего ранее судимого местного жителя к пяти фактам противоправной деятельности.

В дежурную часть Отдела МВД России по Гулькевичскому району с сообщением о краже обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что из ее домовладения пропали денежные средства, ювелирные изделия и видеокамера. Общая сумма ущерба составила более 20 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия и следов взлома не обнаружили. Правоохранители опросили возможных очевидцев, установили круг лиц вхожих в дом потерпевшей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Ранее судимого 28-летнего местного жителя правоохранители задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции.

Установлено, что находясь в гостях у потерпевшей, мужчина похитил принадлежащее ей имущество, украшения и деньги. Ювелирные изделия он сдал в ломбард, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законной владелице.

При дальнейшей проверке правоохранители установили причастность задержанного еще к четырем фактам противоправных деяний.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Гулькевичскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю