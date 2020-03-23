В Армавире сотрудники уголовного розыска раскрыли грабеж

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19-летний приезжий из соседней республики попросил у потерпевшего мобильный телефон, чтобы позвонить, и скрылся с похищенным имуществом. Сумма ущерба составила около 32 000 рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Армавиру с заявлением о хищении имущества обратился местный житель.

Прибывшим по указанному адресу полицейским мужчина пояснил, что на улице к нему обратился молодой человек с просьбой дать телефон для совершения звонка, после чего скрылся с похищенным имуществом. Сумма ущерба составила около 32 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения, составили со слов заявителя ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. 19-летнего местного жителя правоохранители задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по городу Армавиру в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. На период предварительного следствия задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю