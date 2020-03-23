О пресечении реализации контрафактного табака на Кубани

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Федеральная таможенная служба России пресекла деятельность крупнейшей на юге России преступной межрегиональной группы, производившей и сбывавшей контрафактные сигареты популярных марок, говорится в сообщении ведомства. По предварительной оценке, оборот незаконного производства составлял 0,5 миллиардов рублей в месяц.

Александр Мироненко, директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок ФМИ в России, прокомментировал действия ФТС: «Мы приветствуем ликвидацию столь масштабного производства контрафактных сигарет и благодарны органам Южной оперативной таможни и правопорядка за усилия по пресечению незаконной деятельности. Считаем, что активные действия правоохранительных органов, направленные на пресечение производства и сбыта нелегальной продукции, должны продолжаться и носить системный характер. Кардинально решить проблему роста объема нелегальной табачной продукции, причем не только на Юге России, но и в масштабах всей страны, возможно только с помощью комплексного подхода. Такой подход должен включать в себя введение полной прослеживаемости маркированной продукции на всех этапах ее движения, а также установление единой минимальной розничной цены на табачную продукцию, дальнейшее совершенствование нормативной базы, регламентирующей производство и оборот табачных изделий и правоприменительной практики. Уверены, что такой подход приведет к увеличению доходов государственного бюджета Российской Федерации, защитит права потребителей и значительно ограничит доступ несовершеннолетних к нелегальной табачной продукции».

Источник: Пресс-служба «Филип Моррис Интернэшнл» в России