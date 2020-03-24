В Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела в отношении местных жителей о незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции выявлены новые эпизоды преступной деятельности и установлена причастность сотрудника полиции

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Первым отделом по расследованию особо важных дел краевого управления СКР продолжается расследование уголовного дела в отношении местных жителей в возрасте от 43 до 57 лет.

Они обвиняются в двух эпизодах незаконного сбыта фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ). В рамках расследования уголовного дела выявлены эпизоды преступной деятельности трех предпринимателей в возрасте от 36 до 75 лет. В отношении них возбуждены уголовные дела по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ. Кроме того по материалам, поступившим из УФСБ России по краю, возбуждено уголовное дело в отношении 37-летней старшего оперативного дежурного ОМВД России по городу Геленджику, подозреваемой в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности группой лиц по предварительному сговору и превышении должностных полномочий (п.«а» ч.2 ст.238, ч.1 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, жители Краснодарского края с целью извлечения прибыли договорились совершить незаконные действия по производству, хранению в целях сбыта и сбыту фальсифицированной спиртосодержащей продукции. Согласно распределенным ролям и обязанностям, 57-летний фигурант приискивал спиртосодержащую продукцию, которую впоследствии передавал 42-летнему знакомому для дальнейшего изготовления из нее алкогольных напитков. Вместе с тем, 43-летний участник группы подыскивал предпринимателей, которые через свои торговые точки реализовывали изготовленную фальсифицированную алкогольную продукцию. Следующий участник преступной группы - 37-летняя сотрудник полиции, согласно отведенным ей обязанностям, в силу занимаемой должности неоднократно обеспечивала безопасные перевозки фальсификата. Так, она в период 2019 года сообщала фигурантам о месте расположения патрульных экипажей ДПС, чтобы участники беспрепятственно могли перевозить спиртосодержащую жидкость и избежать уголовной ответственности. В результате, в период с 25 июня по 16 июля 2019 года фигуранты сбыли потребителям фальсифицированную алкогольную продукцию через различные торговые объекты города Геленджика, получив за реализованный алкоголь денежные средства в размере свыше 700 тысяч рублей.

Напомним, что 15 июля 2019 года сотрудниками полиции в ходе оперативных мероприятий на территории одного из торговых объектов, расположенных в городе Геленджике, был выявлен факт незаконного сбыта фальсифицированной алкогольной продукции. В рамках оперативно-разыскных мероприятий местные жители сбыли потребителю фальсифицированный алкоголь через кафе при гостевом доме в розлив. Впоследствии было произведено исследование изъятой продукции, по результатам которого установлено, что она является спиртосодержащей жидкостью с наличием токсичных микропримесей, а также веществ (гексанол, бензальдегид, ацетон) не допускающихся в алкогольной продукции в любой концентрации и являются опасными для жизни и здоровья потребителей.

В рамках расследования уголовного дела, в жилищах фигурантов и их родственников, а также в складских и иных помещениях, находящихся в Геленджике, Горячем Ключе и Динском районе проведено 11 обысков, в ходе которых изъято более 25 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе этилового спирта. Вся обнаруженная спиртосодержащая жидкость в настоящее время исследуется в экспертном учреждении.

В настоящее время с целью установления обстоятельств совершенных преступлений, а также полного круга лиц их совершивших, и возможных других эпизодов незаконной деятельности следователем проводится комплекс следственных действий. Уголовные дела соединены в одном производстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю