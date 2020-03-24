В Сочи за фиктивную регистрацию осуждена местная жительница

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Приговором Центрального района г. Сочи осуждена 31-летняя местная жительница Анастасия Савченко.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

В суде установлено, что гражданка из корыстных побуждений осуществила фиктивную постановку на миграционный учет 9 граждан Таджикистана и Узбекистана по месту своего жительства, получив за это в общей сложности 9 тысяч рублей.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя – представителя прокуратуры Центрального района г. Сочи, назначил виновной штраф в размере 40 тысяч рублей.

В настоящее время фиктивная регистрация иностранных граждан аннулирована.

За 2019 прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу направлено 40 уголовных дел за предоставление фиктивной регистрации гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам. (За истекший период 2020 года в суд направлено 4 дела указанной категории).

Источник: Прокуратура Краснодарского края