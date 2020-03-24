Сочинские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков в крупном размере

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На стационарном посту Магри сотрудники полка ДПС ГИБДД УВД по городу Сочи для проверки документов остановили автомобиль марки HAVAL F7 под управлением 25-летнего приезжего из города Санкт-Петербурга. Водитель транспортного средства заметно нервничал и попытался скрыться, однако был задержан полицейскими.

При личном досмотре в рюкзаке молодого человека полицейские обнаружили 59 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое является наркотическими средствами синтетического происхождения - мефедроном, массой около 1500 граммов, амфетамином, массой 1500 граммов, метадоном (фенадон, долофин), массой более 580 граммов. Суммарная масса изъятого наркотического средства составила свыше 3,5 килограммов.

В настоящее время следственным отделом УВД по городу Сочи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю