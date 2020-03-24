Прокуратурой Краснодарского края направлено в суд уголовное дело в отношении двоих граждан, обвиняемых в убийстве своего знакомого с целью завладеть его автомобилем

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Заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Краснодара 37-летних Т. и П.

Органами предварительного расследования они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

По версии следствия, утром 18 ноября 2018 года, указанные граждане, действуя по предварительному сговору, попросили своего 39-летнего знакомого отвезти их из Краснодара в Приморско-Ахтарский район. Находясь в салоне автомобиля Мазда 3, принадлежащего их знакомому, они напали на него, совершили убийство, после чего похитили автомобиль, две банковские карты, денежные средства в сумме 2 тысячи рублей, а также его мобильный телефон, после этого спрятали труп в лесном массиве между ст. Северской и ст. Азовской Северского района, а похищенным распорядились по своему усмотрению.

После совершения убийства потерпевшего, с целью сокрытия совершенного преступления, Т. также похитил важные документы потерпевшего, после чего сжёг их.

Кроме того, П., в период с 18 мая 2016 года по 3 октября 2018 года на территории Приморско-Ахтарского района, под видом индивидуального предпринимателя, а также представителя ООО «Грин Лайф», путем обмана заключил с 27 гражданами фиктивные договоры на изготовление и установку металлопластиковых конструкций без цели исполнения обязательств, завладев денежными средствами потерпевших на общую сумму свыше 600 тысяч рублей, причинив им значительный ущерб.

В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела осуществлялось СКР по Краснодарскому краю.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

Санкция за наиболее тяжкое из преступлений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Источник: Прокуратура Краснодарского края