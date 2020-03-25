Названа главная хитрость хакеров, задержанных ФСБ

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Главной особенностью группировки российских хакеров, которых задержали сотрудники ФСБ, было то, что они воровали исключительно данные банковских карт, а деньги с них снимали другие преступники, но уже за границей. Такой подход позволял "размазать" преступление по разным странам, рассказал радио Sputnik президент "Консорциума Инфорус" Андрей Масалович.

В ФСБ отчитались о задержании более 30 хакеров, которые воровали и перепродавали данные банковских карт россиян. По данным правоохранителей, группировка работала в 11 субъектах Федерации.

Воровство банковских данных – это уже обыденность, считает Андрей Масалович, однако у этой группировки была особенность, на которую стоит обратить внимание.

"Они специализировались на одной главной задаче: они воровали данные банковских карт и продавали их. Их покупатели уже совершали платежи по чужим картам и наживались на этом. Это такая двухходовка, поскольку они не сами "раздевали" чужие карты, а передавали это другим людям из других стран. Это делалось, чтобы "размазать" атаки", – рассказал специалист по интернет разведке.

По данным ФСБ, хакеры продавали украденные банковские данные через специальные интернет-магазины, которыми владели. Всего таких "черных" рынков данных насчитывалось более 90. В большинстве случаев покупателями краденных данных выступали иностранцы, поскольку за рубежом сложнее отследить, куда именно уходят деньги.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/