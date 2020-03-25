Краснодарские таможенники обнаружили незадекларированную коммерческую партию фармакологических изделий

/Криминал/

На таможенном посту Аэропорт Краснодар при проведении выборочного таможенного контроля товаров, перемещаемых в сопровождаемом багаже и ручной клади физическими лицами, убывающими международным авиарейсом Краснодар-Ташкент, установлено, что гражданин Израиля перемещал более 18,5 тысяч штук фармакологических изделий в ассортименте.

При прохождении таможенного контроля пассажир не заполнял пассажирскую таможенную декларацию, и какие-либо сведения о перемещаемом через таможенную границу товаре таможенному органу не заявлял.

Мужчина пояснил, что он – врач-остеопат, работает в клинике города Ташкента (Узбекистан) и данный товар приобрел в интернет-аптеках города Краснодара для расфасовки и дозировки препаратов. Стоимость товара, по его словам, составляет 20 000 рублей РФ. Чеки, подтверждающие стоимость товара, отсутствовали.

– Количество, характер, потребительские свойства, а также функциональное предназначение товаров дали нам основание сделать вывод о том, что товары вывозятся не для личного пользования, а с целью использования их в коммерческой деятельности, – пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Краснодар Павел Барманов.

Товарная партия фармакологических изделий была направлена в ЭКС – филиала ЦЭКТУ г. Ростова-на-Дону для производства первичной комплексной химической, идентификационной, товароведческой таможенной экспертизы.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Проводится расследование, незадекларированный товар изъят.

Источник: пресс-секретарь Краснодарской таможни