Новороссийские полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбойном нападении

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С сообщением о нападении в дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску обратилась продавец продуктового магазина.

Прибывшим по указанному адресу полицейским женщина пояснила, что в помещение торгового зала ворвался неизвестный мужчина с пистолетом и потребовал выдать денежные средства из кассы. Затем злоумышленник произвел выстрел в сторону витрины, забрал деньги и скрылся.

Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск подозреваемого, которую передали всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. 43-летнего местного жителя стражи правопорядка задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При личном досмотре задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли пневматический пистолет, что подтвердила проведенная экспертиза. Похищенными денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.

В настоящее время следственным отделом полиции Южного района УМВД России по городу Новороссийску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску