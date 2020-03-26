В Староминском районе двое участковых уполномоченных полиции признаны виновными в превышении должностных полномочий

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Собранные Ленинградским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участковым уполномоченным полиции ОМВД России по Староминскому району Александру Васильеву и Денису Костенко. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что не позднее августа 2018 года Васильев и Костенко, зная о введении в действие в ОМВД России по Староминскому району оперативно-профилактического мероприятия, с целью выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, вступили в предварительный преступный сговор с целью совершения должностного преступления. Реализуя совместный преступный сговор, они 4 августа 2018 года, прибыли к домовладению на тот момент, 50-летнего жителя станицы Канеловской и не имея оснований, на служебном автомобиле доставили в свой рабочий кабинет. Там полицейские, угрожая мужчине, потребовали от него совершить незаконное хранение наркотического средства, на что тот, испугавшись негативных для себя и своей семьи последствий, согласился. После этого обвиняемые отвезли гражданина на участок местности в станице Староминской, где в лесополосе произрастала дикорастущая конопля. По указанию участковых мужчина собственноручно сорвал листья указанного растения и положил их в пакет. В дальнейшем, продолжая выполнять указания полицейских, он в одиночестве стал дожидаться на месте других, неосведомленных о противоправных действиях обвиняемых, сотрудников ОМВД РФ по Староминскому району. В последующем, в присутствии понятых мужчина был задержан правоохранителями, а Васильев и Костенко изъяли у него наркотическое средство и собрали материалы, свидетельствующие о незаконном хранении наркотического средства. На основании собранных материалов в отношении указанного гражданина органами полиции было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Приговором суда Александру Васильеву и Денису Костенко назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Отбывать наказание осужденным надлежит в колонии поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю