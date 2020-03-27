Сотрудниками транспортной полиции Туапсе возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя вуза, подозревающегося в мошенничестве

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В Туапсинский линейный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился местный житель. Молодой человек пояснил, что, являясь слушателем курсов повышения квалификации одного из железнодорожных вузов, в качестве оплаты за обучение по третьей категории, передал преподавателю 3500 рублей, а по окончании курсов обнаружил, что группа допуска, обещанная преподавателем, была занижена.

В ходе проведенной проверки полицейскими были установлены аналогичные факты в отношении еще 19 слушателей. По их словам, преподаватель, проводя курсы повышения квалификации по электробезопасности, утверждал, что по окончании обучения молодые люди получат более высокую группу допуска, а денежные средства будут переведены на счет учебного заведения.

В общей сложности преподаватель, путем обмана, ввел в заблуждение 20 слушателей, получив от них денежные средства в сумме 70000 рублей.

В настоящее время в отношении 45-летнего жителя Туапсе дознанием Туапсинского ЛОП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Источник: Пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте