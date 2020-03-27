В Новороссийске полицейские задержали подозреваемых в краже металлических изделий

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Установлено, что ранее судимые местные жители похитили с территории домовладения металлические изделия на сумму более 7 тысяч рублей.

В дежурную часть отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился местный житель с сообщением о пропаже с территории домовладения металлических изделий. Сумма ущерба составила 7500 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели подомовой обход и опросили возможных очевидцев. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к противоправному деянию причастны двое ранее судимых местных жителей в возрасте 43 и 53 лет. Мужчин задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Следствием установлено, что похищенные металлические изделия злоумышленники сдали в пункт приема металла, а вырученные денежные средства потратили на личные нужды.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время предварительного следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску