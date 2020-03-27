В Крымске прокуратура выявила нарушения в деятельности органов опеки и попечительства

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Крымская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в деятельности органа опеки и попечительства муниципального образования.

Установлено, что должностными лицами органа опеки осуществляется недостаточный контроль по соблюдению прав и законных интересов детей, находящихся под опекой, а также деятельностью опекунов при распоряжении имуществом подопечных.

Так, выявлены факты сдачи в наем жилых помещений, принадлежащих опекаемым детям, в отсутствие согласия органа опеки и попечительства и контроля за расходованием денежных средств, поступаемых в качестве арендной платы. Также выявлены факты отсутствия контроля за деятельностью опекунов при взыскании алиментов в пользу опекаемого.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес руководителя органа опеки и попечительства внесено представление.

В настоящее время принимаются меры по устранению выявленных нарушений, 3 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.

Источник: Прокуратура Краснодарского края